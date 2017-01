Mai dire gender altrimenti l’adinolfico Alfano s’infuria

-Pintus- Chi tocca il gender è perduto.

Si sa che negli ambienti ultracattolici il solo nominare la parola gender scatena reazioni epocali, ma si pensava che Palazzo Chigi fosse terreno neutrale, errore.

Il fattaccio è’ accaduto durante il consiglio dei ministri che stava approvando le deleghe alla legge 107 sulla scuola. Ad un certo punto nel testo si è materializzata la bestemmia, il terrore dei nuovi crociati.

Pochi ci avevano fatto, giustamente, caso, ma il religiosissimo ministro degli Esteri Angelino Alfano, ha reagito con veemenza, lottando come un leone perché il termine gender venisse cancellato dal testo in discussione.

L’ennesimo capitolo della guerra sul genere, che ha avuto la sua impennata con gli anatemi degli ‘adinolfici’ nei confronti della neo ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, colpevole di non essere laureata, ma soprattutto pericolosa per gli ultracattolici, in quanto crede alle sue idee e prima firmataria al Senato del disegno di legge che inserisce il tema gender in tutti i programmi scolastici.