Maltempo al sud, un morto nel palermitano

–Redazione– Il maltempo flagella il Sud, in particolare Sicilia, Calabria e Sardegna.

Secondo quanto si apprende, un uomo è morto annegato, travolto da un torrente esondato a Castronovo di Sicilia, nel Palermitano. La vittima è Giovanni Mazzara, 67enne che si trovava in auto sulla statale Palermo-Agrigento. La situazione, sull’isola, è piuttosto critica: le Eolie sono isolate e, nel capoluogo, diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nelle auto bloccate dall’acqua. A Balestrate è crollato il belvedere e i massi sono finiti sulla ferrovia. In molte città i sindaci hanno disposto, per domani, la chiusura delle scuole.

Drammatico anche lo scenario in Calabria, dove diverse famiglie sono state evacuate per precauzione a Melito Porto Salvo. Scuole chiuse a Reggio, Catanzaro, Crotone ed in gran parte dei comuni della fascia ionica. Alcuni torrenti sono esondati nella Locride.

Paura infine in Sardegna, dove si teme di rivivere l’incubo alluvione. A Olbia è stata disposta d’urgenza la chiusura delle scuole dalle ore 13.