Manga e anime sotto la Mole

Al Mufant di Torino il Japan Day e non solo

-Elena Romanello –Sabato 28 gennaio al Mufant, Museo del fantastico, di Torino in via Reiss Romoli 49 bis si inaugura l’allestimento rinnovato della sala dedicata ai manga e agli anime, responsabili della passione per la fantascienza e il fantasy della generazione dei bambini anni Settanta e oltre.

Per questo, tutta la giornata di sabato ospiterà nei locali del Museo una festa a tema, il Japan Day, con incontri con associazioni, autori, dimostrazioni, degustazioni e altro ancora, per raccontare tutto il fandom che c’è dietro ad un mondo che spazia da Goldrake a Capitan Harlock, da Gundam a Evangelion.

L’ospite d’onore sarà il veterano del doppiaggio Giorgio Locuratolo, noto ai fan per essere stato tra gli altri la voce di Alcor nella serie di Goldrake, che racconterà un po’ di segreti del mestiere a chi è cresciuto con la sua voce. Molti gli eventi in programma: nel salone centrale ci sarà una mostra con gli acetati originali degli anime di Go Nagai dalla collezione di Carlo Iervolino e Fausto Avaro, le fan art in tema di Marco Sarro e Federica Grego e i robot vintage dell’associazione Anime Robot, nonché canzoni karaoke in tema.

Nella sala dedicata a manga e anime si potranno conoscere e si potrà aderire alle associazioni Amici di Go Nagai e Associazione Culturale Leiji Matsumoto, mentre nei corridoi si potrà provare il gioco Kendama, ci sarà spazio per l’associazione Giagun su Gundam con proiezioni, giochi, quiz e modellismo, si potranno fare degustazioni di cibo giapponese. E ancora, nella biblioteca Riccardo Valla ci saranno la lotteria giapponese e il workshop di origami, mentre nella sala della GAF, la Galleria delle mostre temporanee l’associazione di cultura giapponese Yoshin Ryu farà una dimostrazione di Jutaijutsu, mentre nella sala proiezioni si potranno vedere o rivedere la prima puntata di Goldrake e il film Mazinga vs Goldrake, ma anche ascoltare la presentazione del libro Go Nagai – il padre dei super robot, il traduttore di J-Pop Fabiano Bertello e l’anteprima in edizione italiana del primo manga di Leiji Matsumoto, autore poi di Capitan Harlock, e cioè Le avventure di un’ape.

All’evento, che ha un costo di ingresso di sei euro, ridotti a cinque per chi ha la tessera Torino Musei o è socio delle varie associazioni, partecipano varie realtà attive nella promozione di manga e cultura giapponese, dagli Amici di Go Nagai all’Associazione culturale Leiji Matsumoto, da Animanga Italia a Cospafamily, a disegnare un arcipelago variegato di persone di almeno due generazioni che dedicano tempo ed energia allo studio e all’intrattenimento all’interno di un immaginario che ha aperto gli occhi e la mente all’esistenza di un’altra cultura millenaria ma capace di imporsi anche nella modernità, non dimenticando le sue radici e costruendo futuri possibili tra distopia, avventura, viaggi nello spazio, combattimenti, scontri e incontri con altre civiltà. Un immaginario che non è stato certo passeggero, e che rivivrà sabato e poi d’ora in poi nella sala con oggetti, giocattoli, libri, fumetti.