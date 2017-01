Maturità. Uscite le materie della seconda prova

–Redazione– Sono uscite quest’oggi le materie della seconda prova della maturità 2017: Latino al Liceo classico, Matematica allo Scientifico, Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali.

Ad annunciarle, è stato il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, con un video pubblicato sulla pagina Facebook e Twitter del Ministero.

“Care ragazze e cari ragazzi ci siamo, questo è uno dei momenti più attesi da voi e dalle vostre famiglie. In tanti mi avete scritto in questi giorni su Facebook e so che state aspettando con curiosità, emozione e interesse”, ha detto Fedeli. “Come ogni anno la scelta delle materie ha tenuto conto del percorso scolastico che voi avete affrontato.”

“Sono sicura – ha proseguito il ministro, -che con impegno e dedizione e con la guida sapiente delle vostre e dei vostri docenti affronterete questa prova nel migliore dei modi possibili. Vi invito a studiare e a consolidare la vostra preparazione. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. So che ce la farete”