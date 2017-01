Meningite. Due nuovi casi in Toscana

–Redazione– Ancora allarme meningite, in Toscana, con due nuovi casi in poche ore.

Una ventennedi Prato è stata ricoverata ieri sera all’ospedale Santo Stefano: è stato già accertato che si tratta di un caso di meningite da meningococco C: per questo è stata ordinata profilassi per chi è entrato in contatto. e

A Livorno, invece, un uomo di 83 anni è stato ricoverato per il meningococco B, patologia che non comporta profilassi. condizioni del paziente sono serie e la prognosi riservata.