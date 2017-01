Meningite. Una morte sospetta a Torino

-Redazione- Non è ancora chiaro se sia stata la meningite a stroncare il giovane 25enne residente a Valperga, nel Canavese, deceduto ieri 8 gennaio all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Dall’azienda ospedaliero universitaria spiegano che il ragazzo, febbricitante da alcuni giorni, è stato trasportato in Pronto soccorso con l’elisoccorso; all’arrivo era già in condizioni disperate ed è morto poco dopo.

Le indagini sono in corso e al momento nessuna ipotesi è esclusa, quindi nemmeno la meningite per la quale l’Asl competente ha disposto in via precauzionale la profilassi ai contatti stretti.