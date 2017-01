Mentana furente contro Grillo: “Prepari l’avvocato, lo querelo”

-Redazione– “Sul blog di Grillo c’è scritto che ‘giornali e tg sono i primi fabbricatori di notizie false nel Paese con lo scopo di far mantenere il potere a chi lo detiene’, ecco permettetemi di dire che questa è una solenne fesseria“.

Così Enrico Mentana, durante l’apertura del Tg di La7, ha commentato la decisione di querelare il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, in seguito al post pubblicato ieri sul suo blog nel quale definisce “giornali e tg sono i primi fabbricatori di notizie false”e propone “una giuria popolare per le balle dei media”.

“La cosa ci tocca direttamente – ha spiegato il direttore del Tg La7 – perché tra i loghi dei telegiornali c’è anche quello del nostro tg. Dire che siamo fabbricatori di notizie false è un’offesa al nostro lavoro. In attesa he esista questa ‘giuria popolare’, siccome esiste già la giustizia in Italia, abbiamo deciso di querelare per diffamazione il garante del Movimento, cioè Beppe Grillo, autore di questo testo. Non possiamo consentire in nessun modo che la linearità e soprattutto la correttezza dal punto di vista etico delle nostre scelte venga messa in discussione direttamente, rappresentando il nostro logo”.