Morto Roberto Saviano: la bufala impazza sul web

-Redazione- Cosa ci sia di divertente nel diffondere notizie errate circa la morte di qualcuno non ci è dato saperlo.

Dopo la polemica, recentissima peraltro, scoppiata tra Roberto Saviano e Luigi de Magistris, qualcuno ha pensato di mettere in scena un teatrino che di divertente non ha nulla: il noto scrittore sarebbe stato infatti vittima (secondo tg24live) di un incidente mentre viaggiava a bordo della sua auto.

Aldilà delle simpatie che si possano o meno nutrire nei riguardi dello scrittore, diffondere notizie di questo tipo, infondate e fasulle è cosa grave, gravissima.

Ecco di seguito la notizia riportata dal sito web “incriminato”.

“Milano, Arriva ora la notizia di un grave incidente nei pressi di via Fallaci dove una macchina ha sbandato per colpa del gelo ed è andata a schiantarsi contro la Mercedes che passava in quel momento guidata da Roberto Saviano che purtroppo ha perso la vita all’istante.Niente da fare per il 118 intervenuto quasi subito”.