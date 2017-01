Nuova condanna per Massimo Ciancimino: tre anni e sei mesi per calunnia

-Redazione- Arriva una nuova condanna per Massimo Ciancimino, imputato per calunnia.

È il Tribunale di Bologna a infliggergli in primo grado tre anni e mezzo di carcere.

Il figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo avrebbe calunniato lo 007 Rosario Piraino a cui, così ha stabilito una precedente sentenza civile, dovrà pure sborsare 50 mila euro.

Ciancimino disse di essere stato minacciato dall’agente dei servizi segreti. Lo indicò come il braccio destro del fantomatico signor Franco, l’uomo dei misteri citato decine di volte come l’anima nera della stagione della Trattativa Stato-mafia.

Le indagini nei confronti di Piraino si conclusero con l’archiviazione e lo 007 presentò querela nei confronti di Massimo Ciancimino.

Il 5 maggio 2009 Ciancimino jr raccontò ai pm di Palermo – gli stessi che lo ritengono un testimone chiave del processo sulla Trattativa – di avere ricevuto una lettera minatoria nella sua abitazione di Bologna. Conteneva tre fotografie con la sua immagine, cinque proiettili e l’avvertimento che con le sue dichiarazioni si era messo contro tutti, persino contro la magistratura. Qualche mese dopo, Ciancimino aggiunse che era stato Piraino a minacciarlo.

I poliziotti avevano però piazzato una telecamera davanti alla sua abitazione dove non si era fatto vivo nessuno che rispondeva alla descrizione del soggetto di cui aveva parlato il figlio di do Vito. Inoltre Piraino nei giorni delle presunte minacce si trovava per servizio a Palermo, come certificato dalla Presidenza del consiglio.

Di qui la querela e la condanna per calunnia.