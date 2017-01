Nuovi guai per Gigi D’Alessio

-Redazione– “Ciao Gigi D’Alessio sono il figlio del signore coi baffi nella foto a destra. La copertina del tuo cd è molto bella, ma non so come mai ha qualcosa di molto famigliare…io e la mia famiglia ci chiediamo se sia un caso”.

Il post su Facebook è di Alberto Bertoli, figlio del noto cantautore emiliano Pierangelo (morto nel 2002), che accompagna il suo commento a una foto in cui confronta le due copertine.

Qualche ora prima il cantante napoletano aveva condiviso sui social la copertina del suo nuovo disco, scrivendo: “Un documento di riconoscimento e credo non ci sia nulla di meglio che raccontarsi con sincerità per farsi conoscere”.

E al post di Alberto Bertoli ha risposto: “Ciao Alberto, Aldilà della grandissima stima artistica per tuo padre posso assicurarti che è solo un caso la mia copertina praticamente uguale a quella del grande maestro Bertoli. Questo mi conforta perché vorrà dire che il caso ha voluto farmi avvicinare ad un grande. Spero che il mio nuovo disco possa rimanere nella storia come tuo padre ,che purtroppo non ho avuto l’onore di conoscere. Ti auguro tutto il meglio. Gigi”.