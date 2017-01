Ortisei accoglie Renzi “No grazie”

-Redazione- “Nein danke”, in italiano ‘No grazie’.

E’ la frase che compare sotto una foto di Matteo Renzi affissa sulla vetrina di un negozio di ottica del centro di Ortisei, in Val Gardena, meta delle vacanze natalizie dell’ex presidente del Consiglio.

Il proprietario dell’ottica, che si trova proprio a due passi dall’hotel scelto da Renzi per soggiornare in queste vacanze, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, neanche per dire se per caso il segretario del Pd fosse entrato o meno nel suo negozio per fare acquisti