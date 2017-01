Padova. Altri preti coinvolti nelle orge in canonica di don Contin

-Redazione- Lo scandalo che si è abbattuto sulla parrocchia di San Lazzaro a Padova sembra essere solo all’inizio.

Le indagini sull’ex parroco don Andrea Contin, accusato di favoreggiamento della prostituzione e violenza privata, si sono arricchite di un nuovo e importante elemento. L’ex amante del sacerdote ha fatto una rivelazione choc.

Nelle 5 pagine di querela la donna ha sottolineato come alle orge, organizzate dal don, partecipassero anche altri preti di chiese in città e nei comuni della cintura urbana. Religiosi con i quali la 49enne padovana avrebbe consumato prestazioni sessuali, sia nella canonica di San Lazzaro che in appartamenti forniti dal don.

Al momento nessuno dei preti è iscritto nel registro degli indagati.

Gli inquirenti ora vogliono capire se questi parroci hanno pagato don Contin per i rapporti con le sue parrocchiane.

Il sospetto è che il sacerdote procacciasse le donne per amici preti. Intanto un’importante svolta alle indagini potrebbe arrivare dai filmati hard trovati nella canonica della chiesa.