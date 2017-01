Papa Francesco conia ‘nostalgioso’

-Redazione- “Nostalgioso“.

E’ il neologismo utilizzato da Papa Francesco nel corso dell’omelia per la solennità dell’Epifania, celebrata a San Pietro.

Parlando della “nostalgia” di Dio che devono avere i cristiani, il Papa ha detto: “Il credente ‘nostalgioso’‘, spinto dalla sua fede, va in cerca di Dio, come i magi, nei luoghi più reconditi della storia, perché sa in cuor suo che là lo aspetta il suo Signore. Va in periferia, in frontiera, nei luoghi non evangelizzati, per potersi incontrare col suo Signore; e non lo fa affatto con un atteggiamento di superiorità, lo fa come un mendicante che non può ignorare gli occhi di colui per il quale la Buona Notizia è ancora un terreno da esplorare”.