Paradise Beach. Gli squali son tornati

–Maurizio Di Gioia– Una giovane studentessa di medicina sta ricercando il proprio equilibrio dopo aver perso la madre a causa del cancro. Per ritrovarlo ha optato per viaggiare fino a una spiaggia sconosciuta di cui cui il genitore le aveva parlato: un posto paradisiaco dove poter cavalcare l’onda sulla tavola da surf. Si tratta di un luogo remoto e noto solo agli abitanti del posto, come dimostrano i pochi frequentatori, meno delle dita di una mano. A rovinare la magnifica esperienza ci pensa un feroce squalo bianco che costringe la malcapitata texana a rifugiarsi su uno scoglio nella speranza che qualcosa intervenga a salvarla prima che l’alta marea la renda facile preda del feroce animale.

Paradise Beach è una pellicola impostata secondo i classici canoni del sottogenere: una prima fase spensierata a cui segue una seconda dove interviene il terrore e da cui ha inizio la lotta alla sopravvivenza, che porta fino all’agognato finale. Il film non pretende di innovare o rivoluzionare questa tipologia di lavori: nella sua quasi ora e mezza riesce però ad adempiere al proprio dovere in maniera positiva, creando tensione quando necessario e non annoiando mai.

Il lavoro svolto da Jaume Collet-Serra, conosciuto già per titoli come La Maschera di Cera o Run All Night – Una Notte per Sopravvivere, è sicuramente buono e lui si dimostra abile dietro la macchina d preso. Valida però è anche l’interpretazione di Blake Lively, famosa sul piccolo schermo per essere stata Serena Van Der Woodsen in Gossip Girl, capace di reggere positivamente a questo nuovo ruolo affatto semplice da gestire. Tutti gli ingredienti hanno fatto in modo che The Shallows, questo il titolo originale, sia un’opera frizzante e capace di confrontarsi con la concorrenza del sottogenere ‘squali’ senza alcun timore.

L’edizione per l’home video offre un blu-ray che si presenta con un reparto audio 5.1 Dts-Hd Ma sia per l’italiano che per l’inglese e il francese. Molto bene anche i contenuti speciali che per quanto non particolarmente lunghi offrono una buona varietà di proposte: oltre alle classiche scene tagliate è possibile approfondire la ricerca della spiaggia ideale per effettuare le riprese, la realizzazione dello squalo, gli attacchi di questo importante predatore e il lavoro svolto sul set.

Titolo: Paradise Beach – Oltre l’incubo

Distributore: Universal