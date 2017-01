Pedopornografia a Palermo: arestato un docente americano

–Redazione- Arresti domiciliari per il reato di produzione di materiale pornografico con minori di 18 anni nei confronti di un cittadino americano.

L’uomo, 64 anni, senza permesso di soggiorno e da molti anni in Italia, impartiva lezioni private di inglese e, per breve tempo, anche in alcune scuole pubbliche; per diversi anni era stato inoltre volontario presso il reparto pediatrico di un ospedale di Palermo.

A.F. aveva avvicinato tempo fa un uomo chiedendogli, in cambio di denaro, di filmarne i figli minorenni.

Dalla successiva segnalazione dell’uomo sono state avviate le indagini dalla Squadra Mobile palermitana diretta da Rodolfo Ruperti, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Federica La Chioma, appartenente al pool specializzato diretto dal Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca.

“Le complesse e articolate indagini hanno permesso agli investigatori della sezione ‘reati sessuali e in danno di minori‘ della Mobile di accertare che il cittadino americano aveva un proprio sito internet, dove parlava della sessualità dei minori; a seguito delle perquisizioni effettuate presso il suo domicilio, gli agenti hanno sequestrato alcuni hard disk il cui contenuto, dopo apposita consulenza informatica, ha rivelato l’esistenza di filmati da lui prodotti e i cui protagonisti erano due bambini“, spiegano gli inquirenti.