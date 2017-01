Petrolio: prezzi in crescita e stime 2017.

Il nuovo anno inizia con il prezzo del petrolio ormai prossimo ai 60 dollari al barile ma una parte degli analisti ritiene che nel 2017 si assisterà a una frenata delle quotazioni.

Quotazione petrolio

I prezzi del petrolio hanno toccato nelle scorse ore i massimi nell’ultimo anno e mezzo, ormai prossimi alla soglia dei 60 dollari al barile. Un 2017 che inizia dunque in crescita per il mercato del greggio, con il Brent e il Wti americano in forte rialzo rispettivamente a 58 dollari e 55 dollari.

Nelle scorse ore sono stati pubblicati i dati della produzione del mese di dicembre e tra i principali produttori spiccano i “numeri” della Russia, con il ministro dell’energia che ha confermato da metà mese il taglio della produzione di 300mila barili al giorno, da quota 11,2 milioni di barili, come stabilito nell’ultimo incontro tra i paesi OPEC e quelli esterni al cartello.

Ricordiamo che 14 produttori OPEC hanno siglato una intesa lo scorso 30 novembre di tagliare la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno, un accordo che ha visto la partecipazione di 11 produttori esterni, tra cui appunto la Russia, per un taglio di 540.000 barili al giorno e complessivamente circa 1,8 milioni di minor offerta attesa nel 2017.

Petrolio stime 2017

Nel frattempo anche il Kuwait ha annunciato il taglio alla produzione di greggio di 130 mila barili al giorno, scendendo a quota 2,7 milioni.

Nel 2016 il prezzo del Brent è salito di oltre il 55 per cento e quello del Wti di circa il 45 per cento. Gli analisti hanno espresso le rispettive previsioni di prezzo nel 2017 per il petrolio.

Secondo gli esperti di Bank of America, il prezzo nel 2017 del Brent potrebbe spingersi fino a un livello massimo di 70 dollari a barile mentre quello del Wti americano a 60 dollari.

Di diverso avviso sono gli analisti di Barclays che invece prevedono un prezzo medio nel 2017 intorno ai 57 dollari per il Brent e di circa 56 dollari per il Wti americano, con un livello massimo, per entrambi, di 60 dollari.

Gli esperti sono comunque concordi nel ritenere che nel 2017 non si registrerà alcun boom nelle quotazioni di greggio, attese in rialzo moderato dopo che si è assistito nel 2016 alla crescita maggiore dal 2009. Nel primo trimestre 2017 il prezzo del petrolio è possibile che superi i 60 dollari al barile ma nei mesi a seguire gli analisti ritengono improbabile che tali livelli vengano confermati.