Poletti: “Sui giovani legittime le mie opinioni e allarmanti le minacce”

-Redazione– Sui giovani che vanno all’estero “ho sbagliato” ma “la campagna di insulti e minacce sui social media” che ha coinvolto anche mia moglie e mio figlio “non trova alcuna giustificazione e allarmano per il clima di tensione che nulla a che vedere con le critiche e le contestazioni anche aspre che si mantengano nell’ambito di una contestazione civile e rispettosa”.

Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nell’informativa al Senato sulle sue dichiarazioni del 19 dicembre scorso relative ai giovani che lasciano l’Italia per inseguire i loro obiettivi.

“Ho sostenuto che questi non sono i migliori e che quelli che restano non hanno per questo meno competenza e qualità degli altri. Ho aggiunto a questa opinione, che considero legittima e non offensiva, un inciso sbagliato e tale da generare l’idea di una mia insensibilità nei confronti di quei ragazzi che cercano una prospettiva lontana dall’Italia. Constatato il mio errore mi sono subito scusato perché lontano dal mio pensiero, dalla mia storia personale a dai miei modi di agire”, ricostruisce ancora Poletti.