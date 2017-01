Preghiere anziché cure: bimbo di 7 anni muore

–Redazione– Non hanno voluto chiamare i soccorsi e, anzi, hanno preferito le preghiere ai medici. Per questo, due genitori americani, Timothy e Sarah Johnson, di Plymouth, in Minnesota, ora rischiano un anno di carcere.

I due, ufficialmente iscritti nel registro degli indagati, invece di chiamare i medici quando il figlio di appena sette anni ha iniziato ad accusare gravissimi sintomi, si sono messi a pregare. Secondo l’accusa, i due -che avevano adottato il bambino a 4 anni- avrebbero “problemi con i medici.

Il bambino aveva sviluppato una forma di setticemia, ampiamente sottovalutata dai due coniugi che erano addirittura andati via per un intero week-end, invitati a un matrimonio, lasciando il piccolo col fratello maggiore, un adolescente di 16 anni.