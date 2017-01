Putignano. Bimbo di due anni cade su un piatto rotto e muore dissanguato

-Redazione– Un bambino di due anni è arrivato in fin di vita, ed è poi morto, nell’ospedale Giovanni XXIII di Bari dopo essere caduto, in casa, su alcuni cocci di un piatto di ceramica, andato in frantumi, che gli hanno reciso la carotide.

Il piccolo, soccorso dai famigliari, è stato dapprima portato nell’ospedale di Putignano e poi trasferito al pediatrico di Bari.

Il bimbo avrebbe perso l’equilibrio mentre era seduto a tavola e sarebbe caduto trascinandosi a terra un piatto che si è rotto. I pezzi di ceramica gli hanno reciso la vena carotide.



Nessun ulteriore accertamento sarà comunque disposto dalla Procura di Bari sull’incidente. Il pm di turno del tribunale di Bari, Larissa Catella, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia dopo aver ricevuto la relazione dei Carabinieri e del medico legale Biagio Solarino, che ha svolto l’esame cadaverico esterno.

Una tragica fatalità, dunque, quella che ha causato la morte del bambino: da qui la decisione del magistrato di non disporre l’autopsia. Stando alla ricostruzione fatta dagli investigatori, il piccolo era a tavola e cenava con i genitori, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto su un piatto di ceramica, che nell’ impatto con il pavimento, si è rotto e sui frammenti del piatto è finito il bambino.

Portato d’urgenza all’ospedale di Putignano e poi al pediatrico Giovanni XXIII di Bari, per il bambino non c’è stato nulla da fare.