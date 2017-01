Railroad Revolution. Il mix tra immediatezza e complessità

–Maurizio Di Gioia– Nel mondo dei giochi da tavolo esistono generi e sottogeneri che hanno un importante peso nel ventaglio di offerte proposte; si pensi per esempio ai titoli legati al mondo delle ferrovie. Da una parte ci sono prodotti semplici e rivolti a un grande pubblico come Ticket to Ride, dall’altra invece articolate realizzazioni che si adattano a un pubblico di appassionati, come Snowdonia.

La Red Glove, grazie a un accordo con la What’s Your Game, ha localizzato sul mercato italiano Railroad Revolution, un gioco dove sarà necessario costruire una rete ferroviaria negli Stati Uniti del diciannovesimo secolo. Si tratta di un titolo che ha delle dinamiche base semplici da imparare: ogni giocatore nel proprio turno potrà scegliere se posare dei binari, costruire una stazione, posizionare un ufficio telegrafico oppure far cassa. A rendere tutto molto più articolato ci pensano i dettagli.

Per svolgere le diverse azioni è necessario impiegare un lavoratore: questo potrà essere generico, caposquadra, contabile, negoziatore o ingegnere; ciascuno avrà una maggior efficienza in un certo ambito recando con sé i relativi bonus. I dipendenti dovranno però essere prima assunti e una volta utilizzati, per poter essere adoperati nuovamente, bisognerà aver impiegato tutti quelli a disposizione. Una peculiarità che rende molto importante selezionare bene la propria forza lavoro così da avere un certo equilibrio e poter perseguire i propri obiettivi; in caso contrario sarà facile ritrovarsi costretti a compiere scelte poco utili che rischieranno di allontanare dall’agognata vittoria.

A rendere Railroad Revolution ancora più dinamico ci pensano i punti bonus, i contratti e la dislocazione casuale sul tabellone di gioco di particolari tessere. In questo modo la longevità e le variabili hanno un notevolmente incremento.

Il titolo richiede un rodaggio iniziale utile per comprendere al meglio i meccanismi di gioco e per cogliere le diverse sfumature tattiche capaci di fare la differenza tra vincere e perdere. Allo stesso tempo è però un prodotto valido per quei giocatori occasionali intenzionati a provare qualcosa di più complesso e articolato, vista la presenza di regole base immediate che vanno ad articolarsi nella ramificazione delle scelte possibili.

Titolo: Railroad Revolution

Editore: Red Glove