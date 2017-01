Ricambi auto originali o non, cosa scegliere sul web

La rivoluzione digitale attualmente in atto ha cambiato radicalmente l’abitudine e lo stile di vita di tutto il mondo. Un’evoluzione nata e dovuta al web, e alle conseguenti “invenzioni” tecnologiche che ne hanno supportato lo sviluppo. Le connessioni ad internet hanno costi sempre più bassi, e ormai alla navigazione è dedicata gran parte delle giornate. Non solo a lavoro, ma anche durante le ore di relax. Dall’internet-dipendenza dipende quindi tutta la vita, ed è per questo che sul web si ricerca di tutto, e, salvo in rari casi, si trovano tutte le risposte necessarie. Lo sviluppo degli e-commerce in maniera verticale ha anche allargato gli orizzonti alla componentistica per le automobili, attività solitamente appannaggio del rivenditore fisico e ora sempre più spostato verso l’online. Gran parte del vantaggio deriva dalla possibilità di confrontare prezzi e riuscire a scovare la soluzione migliore in termini di rapporto qualità-prezzo.

Il web nasconde però anche diverse insidie, anche quando si parla di ricambi per le autovetture. È molto frequente infatti la possibilità di imbattersi in truffe o nel rischio di contraffazioni. Questo accade perché molto spesso si consultano siti che vendono usato non originale, o spacciano i propri prodotti per tali. La ricambistica per auto è fortemente soggetta a questo fenomeno, che si cela abilmente dietro acquisti esageratamente convenienti a causa di prezzi stracciati. Molto spesso dietro questi malcelati specchietti per le allodole si celano infatti prezzi contraffatti. Una vera e propria truffa, ma cadere in questa trappola potrebbe provocare conseguenze molto gravi non solo per chi vende, ma anche per l’acquirente e i professionisti che acquistano su internet, protagonisti spesso inconsapevoli della vicenda. I controlli, sia fisici che digitali, non mancano, e i prodotti potrebbero essere intercettati sia dalla Polizia che dalla Polizia Postale durante le varie fasi del passaggio di consegne.

A dirimere il caso è la sentenza numero 22225/12 della Cassazione, datata 8 giugno del 2012, secondo cui l’acquirente che riceve dal web un prodotto, rischia una sanzione amministrativa di tipo pecuniario ma non incorre in responsabilità di tipo penale. Questo avviene anche nel caso in cui l’utente finale è consapevole che quanto acquistato non sia un prodotto originale. Tra l’altro sussistono rischi che derivano anche dal posizionamento del pezzo di ricambio, che, qualora non risponda alle specifiche imposte dalle case produttrici dei veicoli, potrebbe creare problemi nel superamento della revisione.

A rischiare maggiormente sono però i rivenditori: qualora i commercianti utilizzino prodotti non originali per sostituire pezzi di ricambio sulle auto dei propri clienti e sia evidente la consapevolezza della non originalità del prodotto, si può profilare anche il reato di ricettazione. Circostanze simili si verificano anche nel caso in cui i prodotti siano originali ma di provenienza illecita. Differente è la situazione se il professionista è in buona fede, come sottolinea il sito La legge per tutti: anche nel caso si tratti di mere rubata o contraffatta, si configura un reato meno grave, come l’incauto acquisto.

In considerazione delle tante insidie a cui è sottoposto l’acquisto sul web, è sempre meglio affidarsi a e-commerce di ricambi auto sicuri e certificati, che vendano prodotti originali e che abbiano una serie di recensioni positive tra le pagine di ricerca. Come è facile riscontrare sul sito web Shopricambiauto24.it, il risparmio resta notevole anche acquistando pezzi di ricambio originali, circostanza questa che evita totalmente truffe ed eventuali guai con la giustizia.