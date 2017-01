Riina vuota il sacco: la politica trema

–Giuseppe Barcellona– Tramite il suo legale, Giovanni Anania, Totò Riina per la prima volta ha deciso di sottoporsi al confronto in aula e di rispondere in merito alla trattativa o presunta tale tra lo stato e la mafia.

Mentre la corte stava per lasciare l’aula, ad udienza conclusa è arrivato l’inatteso colpo di scena; cosa ha da dire il padrino, svelerà i segreti mancanti per completare il puzzle del mistero trattativa stato-mafia oppure è tutto un bluff, una manovra per ottenere qualcosa, lanciare altri messaggi criptati, un trattamento di favore per la famiglia, un ultimo colpo di coda di una organizzazione morente.

Non lo sappiamo, il muro impenetrabile di Totò u curtu è rimasto tale fino ad oggi, ma da domani tutto potrebbe cambiare.

Ottantasette anni suonati, venti dei quali passati in galera quasi tutti in regime carcerario duro; la belva è ancora tale oppure gli anni lo hanno ammorbidito?

Lo scopriremo presto ma una cosa è certa, da stasera qualcuno non dormirà.