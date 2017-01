Rimandata a casa dal Pronto Soccorso, muore una bimba di quattro mesi

-Redazione– Una bambina di 4 mesi è morta all’ospedale Gaetanina Scotto dell’isola di Procida (Napoli).

Secondo quanto si apprende, la piccola era stata portata ieri sera in Pronto Soccorso dai genitori e dopo una visita era stata rimandata a casa. Stamattina si sarebbe aggravata ed è stata riportata in ospedale, dove è avvenuto il decesso. Sempre a quanto si apprende, la direzione dell’azienda, che esprime profonda vicinanza alla famiglia, ha avviato tutte le verifiche del caso per ricostruire quanto accaduto con una commissione interna.

Si indaga per omicidio colposo – La salma della bambina è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di Ischia che insieme a quelli di Procida, procedono d’ufficio per omicidio colposo. Sono state sequestrate anche le cartelle cliniche ed è stata disposta l’autopsia, che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni: l’esame autoptico potrebbe fornire elementi ulteriori e aiutare a chiarire se si sia trattato di un caso di malasanità.

Sul caso “apriremo subito un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità, ma dalle prime indagini tutti i protocolli paiono essere stati osservati”. E’ quanto dichiara il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Antonio D’Amore, in una nota in cui prima di tutto esprime un pensiero per i genitori della piccola. “Siamo vicini al dolore della famiglia”, assicura.