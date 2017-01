Rocco Antonio Tano, in arte Rocco Siffredi, è uno degli attori più famosi nel mondo del cinema hard. Negli anni è riuscito a guadagnarsi una fama invidiabile, sia nel mondo del porno , sia nel panorama cinematografico e televisivo. La sua carriera nell’hard è iniziata nel 1984 , ricoprendo i vari ruoli di attore,regista,produttore e fondando una propria casa di produzione. Inoltre, per un breve periodo, si è concentrato anche nella carriera di modello. La sua naturale predisposizione in tutto ciò che riguarda l’hardcore è stata riconosciuta da tutti, arrivando a vincere numerosi premi tra i quali Miglior Produzione e Miglior Interprete Maschile per diversi anni consecutivamente. Nel 2016 ha deciso di girare un film documentario dal titolo “Rocco” che ripercorre le tappe più importanti della vita della sua vita, sia dentro i set che tra le mura di casa, svelando anche alcuni retroscena dell’industria del porno.

“Sapete tutto del mio corpo, Nulla della mia anima” questo slogan accompagna la pellicola diretta da Thierry Demaiziere che racconta una vita fatta di alta e bassi, di sregolatezza ed eccessi, il tutto sotto un unico comun denominatore: la lussuria. Questo termine, oramai, può essere considerato antiquato proprio per la sua accennata connotazione negativa, mentre oggi si può affermare con certezza che il cinema pornografico viene considerato un genere cinematografico a tutti gli effetti. È interessante scoprire come sia mutata nel tempo la considerazione etico-morale sull’argomento, venendo considerato in passato come qualcosa di scabroso, mentre oggi è del tutto normale, fa quasi parte della quotidianità. Questo e ben altro fanno parte dei trascorsi professionistici della carriera di Siffredi, che si racconta mettendosi a nudo e dimostrando come trascorrevano le giornate tra vita familiare e lavoro sul set. Siffredi negli anni è riuscito ad accrescere sempre di più la sua popolarità, diventando un volto noto anche nel cinema d’oltreoceano (quello che conta veramente) e mettendo in scena diverse centinaia di pellicole. Adesso, dopo anni di onorata carriera, sembra che anche lui debba ritirarsi dalla scena e vuole farlo con questo documentario che simboleggia l’ultimo saluto per i suoi fan più accaniti. Il suo ritiro non poteva avvenire se non attraverso il racconto di alcuni episodi chiave della sua vita, dal suo paese natale Ortona al rapporto con la madre che probabilmente voleva per lui qualcosa di diverso, la morte del fratello e i suoi lunghi viaggi sempre alla ricerca della perfezione scenica. Figura sempre presente è (oltre alla moglie) suo cugino Gabriele, un foto-operatore che lo accompagnerà quasi sempre e con il quale avrà diversi diverbi. Importanti saranno gli ultimi tre anni della carriera di Rocco che metteranno in evidenza il fatto che l’amato attore ha forse qualche problema con la gestione del desiderio che sembra andare un po’ oltre il distaccato obiettivo fotografico.

Si mettono in evidenza le debolezze di un uomo all’apparenza forte e invincibile, ma che inizia a soffrire di sensi di colpa per avere trascurato ciò che nella vita sembra avere molto più valore, come gli affetti familiari, ritrovandosi sempre più affannato nel trascorrimento della sua caotica quotidianità. Non è mai troppo tardi, questo è forse l’insegnamento finale che potrebbe trarsi da questo autobiografico svisceramento di celate insicurezze.