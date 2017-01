Roma. Il “regalo” M5s per il giorno della Memoria: “Sopravvissuto alla shoah? Viaggi gratis sul bus”

–Redazione– Magari dietro vi era un buon intento. Peccato che la nuova iniziativa del Movimento Cinque Stelle che governa Roma si sia trasformata in una gaffe alquanto assurda.

In occasione della Giornata della Memoria, infatti, l’amministrazione ha fatto sapere di voler regalare ai superstiti dell’Olocausto (dieci, nella capitale), un abbonamento per viaggiare gratis sui mezzi pubblici. Abbonamento che, in realtà, hanno già, in quanto a Roma l’abbonamento annuale per gli over 70 è già gratuito per tutti coloro che hanno un Isee inferiore ai 15 mila euro. Come se non bastasse, il ticket per metro, autobus, tram e alcune ferrovie regionali è gratuito da sempre, perché le pensioni dei superstiti, come deportati o perseguitati razziali, sono equiparate alla prima categoria delle pensioni di guerra che prevedono una serie di agevolazioni come, appunto, l’abbonamento per i trasporti pubblici.

La comunità ebraica, comunque, apprezza l’intento: “”Si tratta ovviamente di un gesto simbolico, un riconoscimento per chi ha rischiato la vita durante la Shoah – spiega la presidente, Ruth Dureghello – Ben vengano iniziative come queste”. “Sarebbe bello – aggunge però Dureghello – se si potesse fare qualcosa anche per i perseguitati di guerra, che sono tantissimi in Italia”.