Roma. La sorella della Taverna contro la Raggi: “C’hai rotto er c…”

–Redazione-“Ti attaccano tutti e sei in mezzo al marasma ma me sembra il minimo. Il problema è che per le tue scelte del cazzo nel marasma ci stiamo anche e soprattutto noi”.

A scriverlo, al sindaco di Roma Virginia Raggi, è nient’altri che Annalisa Taverna, attivista 5 stelle e sorella della senatrice Paola, su Facebook.

L’attivista, in particolare, imputa al primo cittadino della Capitale il momento di difficoltà che sta attraversando l’intero Movimento. Il post risale al 23 dicembre, il giorno in cui sul blog di Grillo venivano pubblicate le foto che ritraevano la Raggi da sola durante il ricevimento al Quirinale per lo scambio d’auguri con il Capo dello Stato.

“Sembri cappuccetto rosso sperduto tra i lupi cattivi”, scrive la Taverna, “Però quando hai scelto i tuoi collaboratori contro tutto e tutti la parte del lupo t’è riuscita benissimo”. E prosegue: “Ogni tua mossa – scrive Taverna – è sempre sembrata fatta apposta per farti cacciare a calci in culo e farci perdere Roma… bene… è arrivato il momento che invece di lodarti il popolo 5 stelle ti dica che hai rotto er cazzo”.

“Applica le regole del Movimento. Ascolta Beppe e i nostri parlamentari – continuaancora – smetti de fa la bambina deficiente con manie de protagonismo e deliri de onnipotenza e comportati da 5 Stelle perché ti abbiamo votato pensando che lo fossi altrimenti chi te se cagava. Datte na calmata e non rompere i coglioni altrimenti t’appendemo pe le orecchie ai fili dei panni sul balcone fino a che non rinsavisci perché non abbiamo nessuna intenzione di perdere un sogno, anni di lotta, sudore e sangue pe na testa de cazzo”.