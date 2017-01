Salvini in tv con i doposci: è bufera sui social

-Redazione– Jeans, camicia e giacca d’ordinanza, ma con ai piedi un paio di doposci blu e bianchi.

Si è presentato così il leader della Lega Nord Matteo Salvini a ‘Otto e mezzo’, su La7, dove ha parlato dell’emergenza terremoto e della neve che non dà tregua alle popolazioni del Centro Italia.

Un look che ha sollevato un polverone di polemiche sui social, dove molti utenti hanno fatto notare come la scelta degli stivali sia stata “inopportuna” e “da sciacallo”.

“Salvini che va a #ottoemezzo coi doposci per far vedere che è stato in Abruzzo è la cosa più triste del 2017 – scrive un utente – E siamo solo al 19 gennaio”.

“Salvini sciacallo come al solito” sottolinea qualcun altro su Twitter, mentre c’è anche chi fa notare come “con quei bei calzari a #ottoemezzo è il classico esempio di chi sfrutta le disgrazie per prendere voti”.