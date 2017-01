Silvana De Mari: “I gay diffondono la pedofilia” e il movimento LGBT ne chiede la radiazione dall’OdM

–L.M.- «Possiamo anche riderci su ma alla fine le parole hanno un peso. E se mi insulti, devo essere nella condizione di potermi difendere».

Alessandro Battaglia, coordinatore del Coordinamento Torino Pride si riferiva alla chirurga e scrittrice torinese Silvana De Mari, autrice di successo di letteratura fantasy.

Intanto le associazioni del movimento LGBT hanno preso posizione per difendersi dagli sconsiderati attacchi della dottoressa.

La De Mari, integralista cattolica, marchia gli omosessuali come pedofili e il gruppo di avvocati di Gay Lex ne ha chiesto la sospensione dall’ordine dei medici ed è in corso una raccolta firme per richiederne la radiazione.

«Chiediamo – è scritto nella presentazione – la radiazione immediata della dottoressa De Mari per avere espresso in sede pubblica pareri obsoleti in merito ai rischi della sessualità omosessuale… per aver ridicolizzato, umiliato, deriso, con la pietà pelosa di chi è in malafede, chi abbia rapporti omosessuali. Per avere lordato anche la sessualità eterosessuale, descrivendo come pericolose pratiche sicure, descrivendole in maniera turpe e paventando lesioni e inesistenti rischi di malattie».

Becera omofobia rivendicata come diritto alla libertà di pensiero e di opinione che hanno portato la chiusura del profilo Facebook di Silvana De Mari, la quale ha trovato ospitalità sul quotidiano on line La Croce diretto da Mario Adinolfi che ha espresso la solidarietà del Popolo della Famiglia nei confronti della scrittrice.

«Siete gay? Cavoli vostri, non lo voglio sapere – scrive De Mari sul suo blog due giorni fa -, tenetevelo per voi. Non fate coming out, tenete la bocca chiusa. Se avete fatto coming out, se me lo avete detto che mettete il pene nella cavità anale di un altro uomo o che permettete al pene di un altro uomo di entrare nella vostra cavità anale, io ho il diritto di dichiarare la repulsione che mi ispira, e ho il diritto di chiedere se le mani… ve le siete lavate anche con l’amuchina o solo con l’acqua, perché nel secondo caso preferisco non darvi la mano; se non avete usato l’amuchina c’è il rischio di beccarsi l’escherichia coli».

E ancora: «Il movimento lgbt è nato pedofilo… La pedofilia fu accantonata nell’ambito di una precisa strategia, per essere ricuperata. Il movimento lgbt vuole annientare la libertà di opinione e sta diffondendo sempre di più la pedofilia. Ho deciso quindi di distruggerlo o morire nel tentativo di essere anche io una delle persone che annienterà il movimento lgbt mondiale».