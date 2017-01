Terzo valico. Il responsabile del progetto: “Amianto? Tanto la malattia arriva tra 30 anni”

-Redazione- Amianto nei cantieri del Terzo Valico? Tanto “la malattia arriva fra trent’anni”.

E’ la raggelante risposta, intercettata dalla Guardia di Finanza di Genova, di Ettore Pagani, uno dei più importanti manager delle grandi opere italiane, arrestato a ottobre insieme ad altre trenta persone nell’ambito di un’inchiesta per corruzione della Procura del capoluogo ligure.

Pagani è una figura importante del gruppo Salini-Impregilo e, in questa veste, responsabile del progetto Ponte di Messina, la più faraonica delle opere pubbliche, per ora solo sulla carta ma rilanciata in grande stile da Matteo Renzi tre mesi prima dell’addio a palazzo Chigi

L’intercettazione anticipata da La Stampa e dal Secolo XIX non era contenuta nell’ordine di custodia cautelare firmato dal gip di Genova a ottobre, ma fa parte di atti d’indagine trascritti dai finanzieri.

La frase è del 2015.

Durante i lavori emergono tracce di amianto nelle rocce interessate agli scavi del cantiere. I cittadini dell’area coinvolta, fra basso Piemonte e Liguria, cominciano a protestare.

La “fibra killer”, infatti, provoca il mesotelioma pleurico, un tumore non guaribile. Che si sviluppa, appunto, parecchi decenni dopo che i microfilamenti di amianto si sono depositati nei polmoni di chi li ha disgraziatamente inalati.

Nella conversazione un interlocutore, in fase di identificazione, esprime le sue preoccupazioni sulla gestione del minerale cancerogeno. “Il primo che si ammala è un casino”, dice, riferendosi agli operai che lavorano sul cantiere, quindi a rischio esposizione.

Pagani, annotano gli investigatori, risponde semplicemente: “La malattia arriva fra 30 anni”.