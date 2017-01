Traffico d’armi con Libia e Iran: fermati tre italiani

-Redazione- Tre italiani e un libico.

Sono le quattro persone fermate dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, su ordine della Dda partenopea, che ha eseguito nelle province di Roma, Napoli, Salerno e L’Aquila il fermo dei 4 indiziati di traffico internazionale di armi e di materiale dual use di produzione straniera.

Si tratta, in particolare, di tre persone di nazionalità italiana e di un soggetto libico che, in concorso tra loro, nel periodo dal 2011 al 2015 hanno introdotto in paesi soggetti ad embargo, quali Iran e Libia, in mancanza delle necessarie autorizzazioni ministeriali, elicotteri, fucili di assalto e missili terra aria.