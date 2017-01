Un gioco di posizionamento ai tempi di Lorenzo il Magnifico

–Maurizio Di Gioia– Nella Firenze rinascimentale le nobili famiglie sono in competizione tra di loro al fine di ottenere prestigio e fama. Per riuscire nel loro intento dovranno però essere in grado di ottenere il massimo profitto dai terreni, dalle risorse e dagli edifici, nonché farsi supportare da influenti figure cittadine.

Lorenzo il Magnifico è un gioco di piazzamento dove posizionare le proprie pedine al fine di compiere certe azioni utili a perseguire la propria tattica ma, a differenza di molti prodotti dello stesso genere, unisce all’aspetto prettamente strategico anche quello aleatorio del lancio dei dadi che, in determinati casi, potrà limitare le scelte tra cui optare.

Pubblicato dalla Cranio Creations, Lorenzo il Magnifico permette partite che si dovrebbero attestare intorno alle due ore di durata rivolgendosi a un numero di partecipanti compreso tra due e quattro. Il vincitore sarà colui che al termine del terzo periodo, ognuno dei quali suddiviso in due turni, avrà ottenuto il maggior numero di punti vittoria.

Ogni giocatore ha tre token da posizionare e ciascuno di questi è connesso a un dado. A inizio turno si lanceranno i dadi e in base ai risultati ottenuti si ubicheranno le pedine sulle azioni che si intendono compiere, purché se ne siano soddisfatti i requisiti base. Una quarta pedina, neutra, partirà sempre da un risultato di zero e potrà incrementare tale valore tramite il sacrificio di lavoratori.

Le azioni possibili si dividono in una manciata di categorie: ci sono le quattro torri che permettono di acquistare carte legate a territori, personaggi, edifici o imprese; alcune richiedono un investimento iniziale ma potranno dare sia un effetto immediato che uno permanente. Il consiglio consente di ottenere particolari privilegi e indicherà anche l’ordine di gioco del turno successivo. Il mercato permette di acquistare risorse mentre la raccolta e la produzione di recuperare o realizzare beni. Una sezione speciale è quella dei rapporti con il Vaticano: bisogna infatti tenere conto che periodicamente sarà necessario esaudire particolari richieste al fine di non essere scomunicati e subire il relativo malus che durerà per tutto il resto della partita.

Lorenzo il Magnifico gode anche di una versione più avanzata che potrà essere affrontata capovolgendo le plance di gioco e impiegando le carte leader.

Il titolo della Cranio Creations risulta essere uno strategico complesso dove per ottenere la vittoria sarà necessario attuare una tattica attenta e malleabile così da venire incontro a scelte obbligate vuoi per uno sfortunato lancio dei dadi, vuoi per le decisioni prese dagli avversari.

Titolo: Lorenzo il Magnifico

Editore: Cranio Creations