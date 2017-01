Un nuovo Bin Laden nell’universo del terrore

–Redazione– L’incubo ritorna. La minaccia di Osama Bin Laden, fondatore e leader di Al Quaeda, ritorna, questa volta per via del figlio prediletto, Hamza Bin Laden.

Il suo ultimo avvistamento risale nel 2001, nessuno sa ora dove si nasconda. Oggi ventenne, viene descritto come un uomo di ferro, dello stesso stampo del padre, pronto a seguire le sue orme, tanto da essere stato inserito nella lista nera americana dei terroristi più pericolosi.

Tra gli eredi più giovani di Bin Laden, che ha avuto 23 figli dalle sue quattro mogli, è considerato il preferito perchè la madre, Oum Hamza, era una saudita molto cara al capo degli jidahisti che ammirava la sua erudizione nelle scienza islamiche.

I figli di Osama, la maggior parte dei quali ora è rientrata nella patria del padre, l’Arabia Saudita, sono sempre stati usati dall’Iran come preziosa “merce di scambio”, per premunirsi contro gli attacchi di Al Qaeda: molto di loro infatti, insieme ai dirigenti del movimento terroristico sono stati trattenuti per secondi fini: uno dei dirigenti, l’egiziano Saif al- Aden è stato rilasciato all’inizio del 2010 da Teheran per ottenere in cambio la liberazione di alcuni suoi diplomatici, presi in ostaggio.

Come afferma Italia Oggi, si pensa che l’erede di Bin Laden, soprannominato il principe ereditario del terrore, venga attualmente utilizzato dallo stesso movimento a cui ha dato luce il padre nella lotta contro Daesh (Isis), che getta ombra su Al Quaeda da quando lo Stato islamico è riuscito a conquistare territori in Siria e Iraq.

Nell’agosto del 2015 Al Qaeda ha proclamato ufficialmente l’appartenenza di Hamza al gruppo jihadista: in un messaggio audio intercettato, il figlio di Bin Laden invitava ad attaccare gli interessi americani, francesi e israeliani, esortando le tribù dell’Arabia a unirsi ad Al Qaeda nello Yemen contro il regno saudita.