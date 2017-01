Usain Bolt perde l’oro olimpico: il compagno di staffetta era dopato

–Redazione- Usain Bolt perde un oro, non per colpa sua e non a sorpresa: Nesta Carter, uno dei compagni della staffetta che ha vinto ai Giochi di Pechino, nel 2008, è stato confermato positivo e il sospetto è diventato sentenza: i 9 successi olimpici che hanno reso unica la carriera dell’uomo più veloce del mondo diventano 8.

Carter, a lungo uomo chiave della staffetta giamaicana, è risultato positivo alla dimetilamilammina, uno stimolante simile all’anfetamina.

Il suo nome era sopravvissuto al primo giro di dubbi, quando il gruppo con cui si allena, quello guidato dal tecnico Stephen Francis, è finito nello scandalo che ha portato alle perquisizioni della base italiana a Lignano Sabbiadoro e alla squalifica di Asafa Powell.

Carter era nella lista nera, poi ne è uscito, ma è anche un po’ sparito e ora l’ombra lo ha inghiottito definitivamente.