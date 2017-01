Video inedito di Regeni: ripreso dal sindacalista che l’ha denunciato con apparecchiature della polizia

–Redazione– Un video inedito di Regeni è stato mostrato, nei giorni scorsi, durante il programma “Akhbar Misr” sulla tv panaraba Al Arabiya. Nel filmato si vede il ricercatore italiano mentre parla con Mohamed Abdallah, il capo dei sindacalisti degli ambulanti che lo ha denunciato.

L’uomo, nel video, chiede soldi a Regeni perché sua moglie ha il tumore. “Sono importanti ogni tipo di soldi”, dice, ma il ricercatore risponde: “Non posso darteli perché non sono i miei. Sono un accademico e non posso scriverli nella richiesta per l’istituzione britannica, non posso usarli per ragioni private”.

L’ambulante continua a insistere nel richiedere soldi, inutilmente: Regeni spiega ancora che che gli servono informazioni per l’istituzione britannica e che non può dargli soldi direttamente ma attraverso un ufficio egiziano.

Alla domanda “che tipo di informazioni vuoi?”, il ricercatore risponde: “Qual è la cosa più importante per te per quanto riguarda il sindacato e quali sono i bisogni del sindacato”. “Voglio idee a partire da tale questione, la più importante per noi, e si potranno sviluppare le idee”, dice ancora Regeni.

A girare il video è l’ambulante, riprendendo di nascosto il giovane ricercatore con una telecamera dotatagli dalla polizia.Per chi indaga in Italia sull’omicidio del ricercatore friulano ciò conferma del coinvolgimento delle forze dell’ordine.