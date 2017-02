Addio a Leone di Lernia: il re del trash italiano

-Redazione– È morto Leone Di Lernia, ricoverato la scorsa settimana, quando si era ipotizzato che si potesse trattare dell’ultima “burla” concordata tra i protagonisti dello Zoo di 105

. Il mitico cantante, re del trash italiano, aveva 80 anni. Ne ha dato notizia il suo compagno di radio Fabio Alisei su Instagram. “Addio amico“, ha scritto. Marco Mazzoli, invece, ieri ha pubblicato una foto del trio radiofonico e ha scritto: “Leone, tieni duro”.

Nato a Trani nel 1938, Leone era un pittoresco personaggio dello spettacolo italiano, conduttore radiofonico e cantautore del genere trash-demenziale italiano. E’ diventato famoso con cover in chiave comica e surreale delle hit degli anni Novanta. Dal 1999 era l’anima dello Zoo di Radio 105.

Inizia la carriera come urlatore, con lo pseudonimo Cucciolo Di Lernia, partecipando nel 1961 al Festival dell’Urlo organizzato da Ghigo Agosti. Si trasferisce a Milano. Negli anni ’90 diventa popolarissimo a livello nazionale grazie alla partecipazione al programma radiofonico di Radio Monte Carlo Fausto Terenzi Show assieme a Fausto Terenzi e Paolo Dini.

Esempi delle sue cover di questo periodo sono Ra-ra-ri, ra-ra, pesce fritto e baccalà (Gypsy Woman), Magnando (Bailando), Chille che soffre (Killing Me Softly), Tu sei ignorante (Zombie), Uè paparul maccaron (Pump Up the Jam), Te sì mangiàte la banana (The Rhythm of the Night), Melanzan (Turn Around), Il presidente (Love Is Love), Cumbà Giuàn (All That She Wants) e Bevi stu chinotto (Get It On).

Nel 2006, ha partecipato come concorrente al reality L’isola dei famosi, condotta da Simona Ventura, sostituendo il 25 ottobre Massimo Ceccherini (vincendo un ballottaggio con Sergio Vastano).