Adinolfi vergogna su DJ Fabo: “Almeno Hitler i disabili li ammazzava gratis”

-Redazione- La Chaouqui ha dato del “vigliacco” al povero Dj Fabo a cadavere ancora caldo.

Mario Adinolfi ha spettato appena qualche minuto in più. E poi, in un post sulla sua pagina Facebook, se l’è presa con gli svizzeri, che “sopprimono un disabile a listino prezzi“. E per questo sono, secondo lui, peggio di Hitler. “Hitler almeno i disabili li eliminava gratis“.

Ecco il testo integrale del post: “Dj Fabo è morto. Ora la nostra domanda è semplice: speculando su questa tragedia, che legge volete? Volete il sistema svizzero, che sopprime un disabile a listino prezzi? Iniezione di pentobarbital, pratiche e funerale, diciottomila euro tutto incluso. Volete sfruttare l’onda emotiva per ottenere questa vergogna? Hitler almeno i disabili li eliminava gratis. No signori, voi non volete davvero dare allo Stato la possibilità di costruire un sistema in cui ci sia una finta “scelta” tra curare i sofferenti con centinaia di migliaia di euro all’anno o finirli con una iniezione di pentobarbital il cui principio attivo costa 13 euro. Non la volete la legge sull’eutanasia che hanno Belgio, Olanda e Lussemburgo che nel 2001 hanno soppresso 60 persone e nel 2016 oltre 15mila e non erano 15mila Dj Fabo. Non fatevi fregare. Non volete l’inferno”.