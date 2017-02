Amarsi tra donne tra ieri e oggi

Tre libri sull’amore lesbico

-Elena Romanello – Aumentano, tra le proposte letterarie italiane, anche i libri a tematica glbt, sia con al centro amori tra uomini sia anche amori tra donne, un argomento che fino a non molto tempo fa era visto come tabù. Libri che raccontano storie di ieri e di oggi, proponendo raffronti e raccontando anche vicende reali.

Presso Aliberti è uscito Non lo saprà nessuno della giovane Anna Francesca Vallone, storia di Bianca e Lisa, due ragazze che si incontrano durante l’estate a Tropea e che negli anni si ritrovano e lasciano, non sapendo dare prima un nome al loro sentimento e poi rimanendone spaventate, con sullo sfondo l’Italia dell’ultimo quarto di secolo, dove forse sono cambiate più cose per le persone GLBT che nei decenni precedenti.

Fazi editore propone invece un romanzo che fece scandalo nell’Irlanda bigotta degli anni Trenta: Mary Lavelle di Kate O’Brien è la storia di una ragazza degli anni Venti, che decide di rimandare le nozze per andare a lavorare come istitutrice di inglese presso una famiglia in Spagna. Là respirerà un’aria di libertà, in un Paese caldo e colorato così diverso da dove è nata e cresciuta, scoprendo nuove strade nell’amore per e con le donne. Un romanzo oggi non più scandaloso, ma ritratto della società all’indomani della Grande Guerra, dove le donne assaporarono per la prima volta una nuova libertà, viaggiando e scoprendo l’esotismo di Paesi come la Spagna che poi per decenni sarebbe stata sotto il giogo di un regime dittatoriale.

Torna anche Margherita Giacobino, romanziera e saggista sull’amore lesbico e il movimento delle donne GLBT, con un nuovo titolo in uscita presso Mondadori: Il prezzo del sogno racconta la vita dell’autrice Patricia Highsmith, giallista di fama internazionale, omosessuale e autrice anche del romanzo che ha ispirato l’anno scorso il film Carol, noto in Italia con il titolo Il prezzo del sale e ispirato ad una vera esperienza di vita della scrittrice. Il romanzo di Margherita Giacobino parte dall’arrivo di Patricia detta Pat nella New York di inizio anni Cinquanta e racconta il suo percorso artistico e sentimentale, partendo da documenti reali ma con la passione della narrazione romanzesca.

Del resto, gli amori e le vite delle donne che amano le donne vanno raccontati con realismo e passione, tra realtà e fantasia, ricordando che non sono una moda di oggi ma sono sempre esistiti, con velature e nascondigli, anche in luoghi e tempi insospettabili.