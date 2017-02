Arezzo. 18enne chiama i carabinieri: “Ho ucciso il mio babbo, andava fatto”

-Redazione- “Mi chiamo Giacomo Ciriello, abito a Lucignano (Arezzo, ndr), venite ho ucciso il mio babbo”.

Così il giovane di 18 anni ha telefonato ai carabinieri.

Prima di chiudersi nel silenzio, il ragazzo ha aggiunto: “Andava fatto“. Per uccidere il padre, R.C. di 51 anni, fabbro di mestiere, il figlio ha usato il fucile da caccia che si trovava in casa, caricato a pallettoni per la caccia al cinghiale.

Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, il 18enne ha atteso il rientro del padre a casa e quando è salito sul terrazzo per aprire la porta, è uscito con la doppietta e ha sparato. Poi il ragazzo ha chiamato il 112 e si è autodenunciato.

L’omicidio sarebbe stato maturato dopo una violenta lite con il padre occorsa qualche ora prima. Giacomo Ciriello viveva con il padre e con lui lavorava nell’officina sotto casa. I genitori si erano separati di recente.

Il ragazzo dopo l’interrogatorio in caserma è stato portato in carcere.