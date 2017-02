Asia Argento attacca Giorgia Meloni: “Culona fascista”

-Redazione- “Il culo grasso di una ricca e senza vergogna – Make Italy great again – La fascista beccata a mangiucchiare”.

Con una frase così, Asia Argento non poteva che aspettarsi una risposta al vetriolo da parte di Giorgia Meloni, fotografata di nascosto dall’attrice mentre stava cenando in un ristorante. A strettissimo giro, la Meloni ha risposto con fermezza su Facebook agli insulti gratuiti, e volgarissimi dall’attrice: “Pubblico questo commento di Asia Argento a una foto che mi ha fatto di nascosto (temeraria), perché, al di là dei soliti insulti triti e ritriti che non mi interessano, mi ha molto colpito che abbia parlato della mia schiena lardosa (la Meloni modera i termini, o forse intende quel “back” come letterale, ndr). Lo pubblico per dire a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina di non prendersela se qualche poveretta fa dell’ironia sulla loro forma fisica. Valeva la pena mille volte di prendere qualche chilo”.