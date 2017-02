Bersani: “Non rinnovo la tessera, non è più il Pd”

–Redazione- “Non mi sento di iscrivermi al Pd, non mi sento di partecipare a questo congresso”.

Pier Luigi Bersani risponde così a ‘Di Martedì’ quando gli viene chiesto se rinnoverà la tessera del Partito democratico.

“Non è la ditta, non è il Pd. Si è spostato. Noi non abbiamo fatto nessuno strappo, abbiamo chiesto questa discussione nei tempi normali. Non siamo stati noi a scaravoltare il calendario: è stato il segretario che ha preso il giochino delle dimissioni del segretario per fare un congresso cotto e mangiato”.