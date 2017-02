Carige. Otto anni all’ex presidente Berneschi

–Redazione– Otto anni e due mesi, nonchè l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. E’ questa la pena decisa per Giovanni Berneschi, ex presidente delle Cassa di risparmio di Genova (Carige), condannato in primo grado dal Tribunale di Genova.

Il pm Silvio Franz aveva chiesto una condanna 6 anni per i reati di associazione per delinquere «di stampo transnazionale» finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Secondo l’accusa, d’altronde, «il drenaggio di denaro da Carige da parte di Berneschi gli ha fruttato negli ultimi anni proventi per 26 milioni». La spoliazione della banca sarebbe avvenuta, secondo gli inquirenti, attraverso compravendite immobiliari affidate alle società di assicurazioni e alle società dell’immobiliarista milanese Ernesto Cavallini, operazioni gonfiate per produrre plusvalenze «che finivano nei conti esteri di Berneschi e dell’ex numero uno delle assicurazioni della banca Ferdinando Menconi».

Oltre a Berneschi, per il quale è stata disposta la libertà vigilata, sono stati condannati anche a 7 anni di carcere l’ex amministratore delegato delle compagnie assicurative di Carige Ferdinando Menconi, 9 anni e 2 mesi a Sandro Maria Calloni, 8 anni e 6 mesi a Ernesto Cavallini, 5 anni e 8 mesi al commercialista Andrea Vallebuona. Condannati a 1 anno e 2 mesi il commercialista Alfredo Averna e l’avvocato Ippolito Giorgi di Vistarino, un anno e un mese la condanna per il commercialista Piermaurizio Priori.

La procura, spiega il Corriere, ha inoltre ottenuto la confisca di un totale di 26 milioni di euro fra lui e un altro dei condannati, mentre trenta milioni di euro a testa sono stati confiscati ad altri due imputati nello stesso processo.