Caso Cucchi. L’Arma sospende i carabinieri accusati di omicidio

–Redazione– Sono stati sospesi dal servizio dal Comando generale dell’Arma i tre carabinieri accusati di omicidiopreterintenzionale nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi.

Altri due carabinieri sono accusati di calunnia.

“Apprendo la notizia che le tre persone coinvolte direttamente nel ‘violentissimo pestaggio’ (come definito dalla Procura di Roma) di Stefano Cucchi sono state sospese dall’Arma dei Carabinieri. Credo che questo sia giusto e sacrosanto proprio a difesa e a tutela del prestigio dell’Istituzione. Ora non potranno più nascondersi dietro una divisa che non meritano di indossare”, scrive sul suo profilo Facebook Ilaria Cucchi, la sorella i Stefano.