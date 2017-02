Cosa Nostra deroga al tradimento: il boss consente il triangolo amoroso

-Redazione- Un boss della provincia di Palermo ha autorizzato un triangolo amoroso facendo cadere così uno dei tabù d’onore di Cosa Nostra.

Protagonisti, come riporta La Repubblica, sono il marito e l’amante della moglie, entrambi mafiosi di un influente clan. Andando a fondo alla storia del triangolo amoroso-mafioso si scopre che l’amante era un boss in carriera e il marito era un addetto alla raccolta del pizzo. Il boss, così, non poteva che dare la sua benedizione.

Negli anni Ottanta, bastava anche il sospetto del tradimento per uccidere una donna, non importa che fosse la figlia o la sorella di un mafioso ed è questo che oggi fa scandalo in paese.

Il coniuge, dal canto suo, dovrà accettare la situazione, senza possibilità di rifarsi sulla moglie o sul terzo incomodo.