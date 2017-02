Emanuela Orlandi seviziata, l’audio: “Basta mi fai male, oddio quanto sangue”

–Redazione- “Basta mi fai male, oddio quanto sangue“.

Una voce femminile si lamenta, soffocata, implora i suoi aguzzini di smetterla. La ragazza che subisce sevizie sessuali (tra cui forse la stimolazione elettrica) sarebbe Emanuela Orlandi, la quindicenne scomparsa da Città del Vaticano nel 1983 e mai più ritrovata.

L’audio choc, nel quale la famiglia riconosce la voce di Emanuela, è stato diffuso dalla trasmissione Chi l’ha visto?

. Nella registrazione – della quale la famiglia Orlandi è venuta in possesso 25 anni fa – è stata rilevata la presenza di tre voci maschili che parlano con accento romanesco, tre aguzzini che sottopongono alternatamente la giovane vittima ad atroci torture.

Nel nastro, però, le tre voci non sono udibili, mentre nella trascrizione dei servizi segreti le frasi pronunciate dai tre sono presenti. L’assenza delle voci maschili resta un mistero, così come la frase pronunciata, ormai allo stremo delle forse, dalla ragazza: “Dovevo darti quel numero di telefono”. A quale numero si riferisce?

Emanuela Orlandi è scomparsa il 22 giugno 1983.

Figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, 15 anni, viveva in Vaticano dove aveva terminato il secondo anno del liceo scientifico presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Suonava il flauto e frequentava una scuola di musica in piazza Sant’Apollinare a Roma, dove aveva seguito una lezione nel pomeriggio dell’ultimo giorno in cui è stata vista per l’ultima volta.

Alcune amiche riferirono di averla salutata poco prima di prendere l’autobus e di averla lasciata alla fermata. Dopo la denuncia di scomparsa diverse segnalazioni riferite alla quindicenne, alcune delle quali, estremamente verosimili, sono state scandagliate con attenzione dalle forze dell’ordine che, però, non hanno mai potuto ricostruire le ultime ore di Emanuela.

Dopo 33 anni di indagini, false piste e riaperture, il caso è stato definitivamente archiviato dalla Cassazione.