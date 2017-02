Escobar Jr: “Mio padre? Si ispirò a Totò Riina e Cosa Nostra”

–Redazione-“Mio padre era un osservatore e seguace di Totó Riina e chiaramente ha imparato da lui i suoi metodi violenti”.

A dichiararlo è stato Juan Escobar, figlio del narcotrafficante Pablo Escobar. “Rinnegando” le sue radici criminali, da anni l’uomo scrive libri per raccontare la storia del padre, conosciuto in tutto il mondo. E, secondo quanto da lui rivelato, la strategia adottata dal Cartello di Medellin negli anni ’80, è stata nient’altro che una “rivisitazione” delle dinamiche attuate da Cosa Nostra in Italia.

“Non sbaglio quando dico che la capacità di mio padre di sfidare lo Stato colombiano l’ha imparata da Totó Riina” ha spiegato Escobar, affermando di conoscere molto da vicino la storia del capomafia, in quanto suo padre gli parlava continuamente di lui.

“Noi come famiglia, ed io come figlio, ci sedevamo a leggere le notizie di Totó Riina e vedevamo cosa era successo a Giovanni Falcone e anche gli altri omicidi e tutta la strategia terrorista che iniziò ad adottare per sottomettere le autorità”.

“In quell’epoca, per quello che io capisco, la mafia italiana era dentro gli Stati Uniti ma non voleva avere a che fare direttamente con il traffico di droga, c’era un altro tipo di attività mafiose che portavano avanti, perché consideravano che gli stupefacenti avrebbero portato loro molti più problemi, come in realtà alla lunga successe”, ha proseguito. “Nacque una divisione tra quelle organizzazioni mafiose italiane che ritenevano che bisognava continuare a non invischiarsi in quel commercio, e questo avrebbe garantito loro tranquillità e libertà, e quelle altre fazioni che invece volevano farlo e pensavano che non dovevano rimanerne fuori, considerando la loro immensa capacità di distribuzione”,

“A quell’epoca, ed ancora oggi, negli Stati Uniti, c’era e c’è un gran deficit di narcotrafficanti. Cioè, ci sono più consumatori di droga che narcotrafficanti con la capacità di fornire il prodotto che disperatamente chiedono. È per questo che il suo principale cliente era gli Stati Uniti”, ha aggiunto.

“In quel periodo mio padre aveva un’organizzazione che gli portava la droga dentro gli Stati Uniti, gliela comprava un nordamericano. Un caso concreto è quello di Max Mermelstein, uno dei pochi narcotrafficanti statunitensi riconosciuti, e già il narco latinoamericano ritornava felice con il suo guadagno, e non si interessava oltre”, ha quindi concluso.