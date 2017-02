Eutanasia. Dj Fabo è arrivato in Svizzera

–Redazione– Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come Dj Fabo, ha deciso.

Dopo che un incidente, nell’estate del 2014, lo aveva reso cieco e tetraplegico, l’uomo da tempo combatte affinché l’Italia possa riconoscere il diritto all’eutanasia.

Poco tempo fa, il dj aveva chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di poter morire, invitando il Parlamento italiano a votare una legge sul testamento biologico. Un appello che si è rivelato inutile, così che, oggi, è partito alla volta della Svizzera, dove si sottoporrà a tutte le visite per procedere all’eutanasia.

“Fabo – ha riferito Filomena Gallo dell’Associazione ‘Luca Coscioni’ – si sta sottoponendo alle visite mediche previste dai protocolli. Tuttavia potrebbe ancora cambiare idea”. “Ci vorranno alcuni giorni per capire cosa succederà” ha concluso.

Con un post sul suo profilo Facebook, Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni, ha annunciato questa mattina di aver accettato di andare in Svizzera con Fabo. “Fabo mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera. Ho detto di sì. #FaboLibero – in Svizzera”