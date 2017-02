Follonica. Dipendenti Lidl rinchiudono due rom in gabbia

–Redazione– Sono state chiuse in una gabbia come fossero animali in cattività, lasciate a urlare e disperarsi tra i cassonetti, mentre gli autori del gesto riprendevano la scena dall’alto, tra risatine e sghignazzi.

E’ accaduto a Follonica, dove due rom, sorprese a rovistare tra la spazzatura all’esterno di un supermercato della catena Lidl, sono state rinchiuse in un gabbiotto adibito ai rifiuti da due dipendenti.

Dopo averle imprigionate, i due uomini hanno filmato la scena con il cellulare, per poi postare le immagini sui social, scatenando così centinaia di commenti, polemiche e insulti a sfondo razzista.

“Si meritano una medaglia!” scrive un utente su Facebook, “Questi dipendenti vanno premiati” commenta un altro, mentre sono in pochi a stigmatizzare il gesto, bollandolo come “vergognoso”.

Il video, del resto, propone sequenze molto forti: una prima inquadratura mostra i due dipendenti, ripresi da una terza persona, mentre ridono e dicono: “Non si può entrare nell’angolo rotture della Lidl”.

A quel punto la telecamera viene girata, e mostra le due donne chiuse all’interno della gabbia. La prima urla e si dispera, l’altra si intravede appena sullo sfondo. E’ in silenzio, ma non per questo meno spaventata per essere finita in una sorta di prigione a cielo aperto.

Fuori dal gabbiotto, intanto, i dipendenti si divertono, ridono animatamente e fanno loro il verso.

“Siamo venuti a conoscenza del video diffuso in rete – ha scritto Lidl Italia in una nota – Prendiamo le distanze senza riserva alcuna dal contenuto del filmato che va contro ogni nostro principio aziendale. Lidl Italia si dissocia e condanna fermamente comportamenti di questo tipo. L’azienda sta verificando le circostanze legate al video e si avvarrà di tutti gli strumenti a disposizione, al fine di adottare i provvedimenti necessari nelle sedi più opportune”.