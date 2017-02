Fondi neri, Sarkozy rinviato a giudizio

–Redazione– Nicolas Sarkozy, l’ex capo di Stato francese, è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sui fondi neri della campagna presidenziale 2012.

Secondo l’accusa, infatti, le spese elettorali dell’allora Presidente erano state 42,8 milioni, quando il limite consentito era di 22,5 milioni, e tutto era stato reso possibile grazie a un sistema di false fatturazioni gestito dalla società di consulenza Bygmalion.

Sarkozy, comunque, ha sempre affermato di non essere stato al corrente del sistema di false fatturazioni, e i magistrati, in effetti, non hanno trovato prove che dimostrino un suo coinvolgimento diretto. Ciononostante, ritengono che l’allora candidato non potesse ignorare le somme in circolazione, anche considerato che da procedura, ha dovuto lui stesso firmare i conti elettorali inviati alla Corte Costituzionale.

Insieme all’ex capo dello Stato, i magistrati hanno rinviato a giudizio altre tredici persone.