Francesco Benigno di ‘Mary per sempre’ si candida a Palermo

-Redazione– La star di ‘Mery per sempre’ si candida a consigliere comunale di Palermo e pubblica su Facebook una diretta in cui annuncia il suo programma, con parcheggi ‘nel Parco della Favorita’ e persino in ‘Piazza Tredici vittime’, e sui social scoppia la bufera.

Il protagonista è Francesco Benigno, il Natale Sperandeo dei ragazzi del film di Marco Risi che lo ha fatto diventare famoso. Dopo avere fatto l’attore in altri film di successo, come ‘Ragazzi fuori’ e ‘Palermo-Milano solo andata’, e altri più recenti, Benigno torna nella sua Palermo per provare a fare il salto in politica e si candida con Fabrizio Ferrandelli.

Ma il suo esordio su Facebook, che ha avuto migliaia di visualizzazioni, se da un lato ha ottenuto molto consenso, dall’altro ha scatenato il dibattito sui social network per il contenuto delle sue proposte. E oggi Benigno, dopo avere risposto ad alcune critiche, scrive su Fabook per dire: “Mi aspettavo che alla notizia della mia candidatura sarebbero usciti fuori i lupi, ma non mi aspettavo che uscissero anche di giorno. Vi conviene mollare, ho la pelle dura io – scrive – Non mi faccio intimidire, anzi mi caricate di più”.

E ancora: “Pensate a fare la vostra campagna elettorale e a cosa bisogna fare per i cittadini, e soprattutto per i giovani che fate scappare ogni giorno da Palermo- aggiunge l’attore – Non ci posso fare niente se la gente è stufa del vostro operato e mi dimostra affetto e fiducia. So che ogni giorno ne proverete una nuova, e ne sono preparato e pronto e ogni vostro ostacolo mi rafforza. Qui, nella mia pagina, ci sono persone che mi vogliono bene e credono in me e le vostre provocazioni le reggono come me e meglio di me, perché sono loro che votano con i fatti e non con le vostre chiacchiere gratuite. Ovvio che tra voi ci sono degli intrusi….datemi retta….lasciate perdere”.

Nella sua fanpage Benigno si rivolge direttamente ai suoi fan: “Nella mia fanpage siete in 63mila circa, di cui almeno 25mila solo palermitani”, dice.

E spiega il senso della sua candidatura: “Io non mi sono svegliato una mattina, così, e ho detto che mi metto a fare politica. Io della politica non ci capisco niente, forse. Però so quello che bisogna fare per la nostra benamata Palermo. Sono ritornato in questa meravigliosa città, che amo profondamente, da cinque anni dopo 22 anni in cui ho vissuto a Roma”.

Ma quali sono le proposte di Benigno? ‘Natale’ propone “una movida sul lungomare di via Messina Marine” che lui chiama ‘Messina Marina’. “Verranno aperte moltissime attività all’interno di questa movida – dice – che siano cornetterie o discoteche e porterebbero tantissimo lavoro per i giovani e non solo”.

E prosegue con le proposte: “Un parcheggio comunale a piazza XIII vittime, dove venivano fatti i concerti e un parcheggio nel Parco della Favorita”. Propone anche “l’abolizione della Ztl nel centro” e il “ripristino del Velodromo”. “Sono raggiante”, dice. “Mi auguro che mi possiate dare una mano perché sono felice di dare il mio contributo”, dice.

Ma un post scritto ieri “Per i coraggiosi come me. Vincere e vinceremo”, ha scatenato nuove polemiche.

Una frase che ha fatto andare su tutte le furie molte persone, tra cui la leader Lgbt Daniela Tomasino che ha posizionato accanto alla frase di Benigno un disegno di Mussolini con la frase ‘Vincere e vinceremo’.

E a chi la criticava, Daniela Tomasino ha così risposto: “Qui il problema non è l’ignoranza. Tutti hanno il diritto di essere ignoranti, ci mancherebbe. Il problema qui è da una parte rivelare simpatie fasciste, dall’altra rivendicare il proprio linguaggio fascista con simil insulti e goffe arrampicate sugli specchi”.