Futu.re. E se l’uomo diventasse immortale?

–Gianni Frola– In patria è considerato un autore da best-seller, ma anche nel resto del mondo non scherza affatto. Dmitry Glukhovsky, scrittore russo classe 1979, ha ottenuto fama internazionale sin dal suo esordio, quando con Metro 2033 ha dato vita a un universo narrativo complesso e avvincente.

Ma anche romanzi estranei alla saga hanno avuto modo di riscuotere il gradimento dei lettori; come nel caso del recente Futu.re, una storia distopica ambientata nell’Europa del venticinquesimo secolo in cui l’uomo ha sconfitto l’invecchiamento e la morte. Questo ha però determinato un incremento notevole della popolazione, ora sotto strettissimo controllo, nonché una rivoluzione nelle abitudini politiche e sociali. Dopotutto ora che l’immortalità è stata raggiunta ha più senso parlare di anima e di Dio?

Come sempre Glukhovsky sfrutta benissimo la fantascienza per raccontare vicende interessanti ma anche per dare spunti di riflessione al lettore e per fare denuncia sociale. Nonostante le sue opere siano quasi sempre lunghe, e Futu.re non fa eccezione sotto questo punto di vista, immergersi nelle sue trame, pagina dopo pagina, non è mai faticoso e la lettura scivola rapidamente grazie a una capacità stilistica rara, che consente una completa immersione nella storia, e a uno stile assolutamente scorrevole. Sorprende infatti la rapidità con cui si riesce a giungere alla conclusione del romanzo, un romanzo che è meritevole di attenzione e che consentirà ancora una volta a Glukhovsky di poter puntare a diventare un autore di grandi classici della letteratura mondiale.

Titolo: Futu.re

Autore: Dmitry Glukhovsky

Editore: Edizioni Multiplayer.it